Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Митної служби

Відповідне рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 24 квітня. При цьому сам Нефьодов заявив, що не знає причину свого звільнення, а про саме рішення дізнався тільки на засіданні Кабміну.

«Звільнили мене і всіх моїх заступників. Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке відбулося сьогодні ввечері», - заявив він в коментарі «Новому времени».

Варто відзначити, що раніше Нефьодов оскандалився космічною зарплатою і преміями. Так, з'ясувалося, що протягом кількох місяців він отримував надбавку до 300% окладу, незважаючи на величезні недобори митниці. При цьому в березні його надбавки склали 79,8 тис. грн.

Також сам Нефьодов підтверджував, що отримував премії в розмірі 600% від його коалада.

«Так, я отримував 6 тижнів такі виплати. Середня зарплата на митниці у мене 72 тис. грн. Багато?», - писав він у коментарях у Фейсбук.

Він стверджував, що заслуговує таких премій, так як не бере хабарів і живе на одну зарплату.

Варто відзначити, що крім Нефьодова своєї посади позбувся і голова Податкової служби Сергій Верланов. Рішення про його звільнення Кабмін прийняв на тому ж засіданні.

Нагадаємо, Нефьодов та його заступники отримали надбавку в розмірі 300% від Мінфіну: "Для своїх є".

Як повідомляла Politeka, глава української митниці Нефьодов попався на корупції, НАБУ відкрило справу.

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