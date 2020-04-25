У президента Росії Володимира Путіна несподівано передумали зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту в «нормандському форматі»

Як повідомляє Politeka, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час спілкування з журналістами.

«Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміті, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які приймалися в Парижі», - зазначив він.

Крім того, на думку російського дипломата, виконаний тільки один пункт з попередніх домовленостей.

«Все інше, що обговорювалося в Парижі, на превеликий жаль, не виконано, і не з вини або в силу відсутності доброї волі з боку Донецька і Луганська», - підкреслив він.

До цього ми писали, що президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх за ганебний указ, який стосується Другої світової війни.

«Володимир Путін підписав закон про перенесення дати закінчення Другої світової війни на 3 вересня», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що росіяни не на жарт розлютилися витівкою Путіна, про що свідчать гнівні коментарі.

«Поки дід у бункері сумує - нехай до купи новий рік перенесе на 2 січня і 8 березня - на 9 - дуріти так з розмахом», «Шуфутинський схвалює!», «Діма, це вже серйозний симптом, діду буде що розповісти в Гаазі», «дик 2-го ж, діду таки не маєм, щоб все не як у людей, старечий маразм», - пишуть вони.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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