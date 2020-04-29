Уряд України готовий домовлятися з європейськими країнами, які хочуть запросити українців на сезонні заробітки

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він уточнив, що вже провів зустріч з послом Євросоюзу в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін.

За словами Шмигаля, Україна буде готова піти назустріч європейським країнам і дозволити виїзд заробітчан, але тільки на певних умовах.

Ключовою умовою прем'єр назвав легальне працевлаштування строком від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців.

«Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції», - заявив Шмигаль.

При цьому голова Кабміну зазначив, що на сьогоднішній день український уряд не отримувало офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

Раніше ми розповідали, що українців хотіли вивозити з країни для порятунку Польщі. Відомо, що Варшава готувала чартерний рейс, який повинен був привезти в країну українських працівників.

Однак, в умовах карантину українцям заборонили виїжджати на заробітки. Українців буквально знімають з літаків, а залишився рейси скасовують.

"Фінляндія хотіла ввезти сезонних працівників, в загальній складності 14 тис. осіб. Були довгі переговори, і в кінці кінців Фінляндії вдалося вмовити Україну. Однак після доставки перших 200 осіб у Гельсінкі уряд України призупинило подальші чартерні рейси, і сезонних працівників більше за кордон не випускають", - розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Нагадаємо, українцям заборонили їздити на заробітки, нові правила Кабміну в дії.

Як повідомляла Politeka, українців вивозять рятувати Польщу, з'явилося термінове запрошення.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, коли вони зможуть полетіти в Європу: що важливо знати.