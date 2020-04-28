Можно выехать только при одном условии

Заробитчане смогут поехать в страны Европейского Союза только при одном условии

Эту информацию подтвердил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, пишет ERR.

По его словам, Кабинет министров запретил рабочие поездки за границу для украинцев в условиях карантина.

Теперь выехать через наземные пункты пропуска на границе удастся только для встречи с родственниками, которые в данный момент живут в странах Европейского Союза.

Украинцев буквально снимают с самолетов, а оставшийся рейсы отменяют.

"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - подчеркнул дипломат.

Посол Эстонии также добавил, что уехать украинцам можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска в условиях карантина позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.

Ранее мы рассказывали, что украинцев хотели вывозить из страны для спасения Польши. Известно, что Варшава готовила чартерный рейс. который должен был привезти в страну украинских работников.

Как известно, в соседней Польше также введен карантин из-за эпидемии китайского вируса, и из-за ограничительных мер в стране не хватает работников в сельском хозяйстве.

Местные фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

Также мы сообщали, что Кабмин не хочет выпускать из страны заробитчан. По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинцы, работавшие за границей, получили хороший опыт. А потому в интересах государства привлечь их знания и кваливикацию для открытия бизнеса дома.

Напомним, раскрыта хитрая схема власти, которая выгонит украинцев на работу.

Как сообщала Politeka, в Евросоюзе «отшили» РФ с просьбой о снятии санкции из-за Украины.

Также Politekа писала, что безвиз с Европой оказался для украинцев под угрозой: «границы будут закрыты…»