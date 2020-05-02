Під будівлею Офісу президента Володимира Зеленського розпочався масштабний бунт українців, які принесли з собою стільці й столи

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі «Вістей».

Так, ресторатори прийшли під будівлю Офісу президента з однією вимогою – дозволити відкриття літніх терас під час карантину. Сам мітинг люди організували за допомогою столів і стільців, імітуючи літній майданчик ресторану. Запрошували всіх.

Більш того, був столик і для самого Зеленського. Всі зібрані кошти нібито повинні були піти на допомогу медикам, які борються з вірусом з Китаю.

Як повідомлялося раніше, повне скасування карантину призведе до різкого зростання смертності.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, карантин в Україні спрацював, а протиепідемічні заходи дали свій позитивний результат. При цьому, передчасна відміна карантину може призвести до поширення зарази.

«Дуже мало ми почуємо про можливі економічні втрати від смертності, захворюваності та інвалідизації населення», - підкреслив він.

На даний момент в уряді готуються до пом'якшення карантину, за умови, що кількість хворих буде зменшуватися. У Моз розробили умови, при яких зможуть відкритися салони краси, перукарні, кафе та інші сфери послуг. Щоб бізнес міг підготуватися до виходу з карантину, ці вимоги планують опублікувати на вихідних.

Нагадаємо, коли відбудеться ослаблення карантину: у Кабміні зробили термінову заяву, "до 2021 року...".

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.

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