Демарш мера Черкас Анатолія Бондаренка з послабленням карантину – дуже тривожний сигнал для президента Володимира Зеленського

Жорсткі обмеження для «простих смертних» на роботу в період карантину і повний ігнор витівок наближених до глави держави чиновників і депутатів запустили незворотний процес, котрий посилила відсутність реакції Зеленського на скандальну інформацію.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише київський бізнесмен Олексій Давиденко.

Не дочекавшись рівних правил для всіх і їх дотримання, мери, бізнес та пересічні громадяни просто перестали чути і слухати, чим їх лякає влада.

У випадку з Миколою Тищенком, ресторан якого продовжує працювати, президенту потрібно було зателефонувати в СБУ і покарати депутата, вигнати з ганьбою з фракції всіх помічених у «Велюрі» парламентарів, штрафувати безбожно всіх, а не лише дрібний бізнес, закрити великі бізнеси, які працюють несправедливо, і дати зелене світло приватним підприємцям, що працюють чесно, тобто допомогти не своїм, а тим, хто реально цього зараз потребує.

Однак Зеленський промовчав і зробив вигляд, що нічого не сталося.

«В історії України. Ти міг стати першим Чужим для своїх і першим Своїм для мільйонів тобі чужих. Але і тут ти обі**вся. Карантин ще не закінчився. Але саме він стане твоєю особистою точкою неповернення. Повір», – пророкує Давиденко.

Він пише, що непокора мерів – це дурниця.

«З понеділка тобі перестане бути підпорядкована вся країна - люди більше не будуть тебе слухати і чути - ти їх обдурив. Вони, всупереч карантину, підуть на роботу, на майданчики, парки і ресторани», – підкреслює автор.

Давиденко попереджає про те, що наслідки цього можуть стати незворотними. І якщо почнеться зростання захворюваності та збільшиться кількість смертей, то винні в цьому будуть не українці.

«Це буде твій особистий котел», – підсумував Давиденко своє звернення до Зеленського.

Нагадаємо, масовий демарш проти Зеленського набирає обертів, карантин скасовують раніше.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вибрав найгірший шлях для виходу з карантину.

Також Politeka писала, що голодний бунт перекинувся на новий регіон, українці виходять на вулиці.