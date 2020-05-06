Стало відомо, як Білорусь готується до приїзду лідерів колишніх країн СРСР

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Павловський, передає Politeka.net.

За його інформацією, жителів Мінська не примушують йти на парад на 9 травня, про який розповідав президент Олександр Лукашенко.

"Влада воліла заманювати людей на захід під приводом отримання подарунків. Настрій у багатьох білорусів скептичний, оскільки вони не розуміють, навіщо такі заходи під час пандемії", - додав Павловський.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко, спілкуючись з президентом Молдови Ігорем Додоном, попередив, що "парад перемоги" в Мінську будуть проводити «акуратно», і наполягати на участі ветеранів ніхто не планує.

Також президент Білорусі запросив на парад своїх колег з колишніх країн СНД, в тому числі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

«Я впевнений, ми його гідно проведемо і цілком впевнений, що це ніяк не вплине на здоров'я наших людей», - резюмував Лукашенко.

Українці ж скептично ставляться до такої "пропозиції" від Лукашенка.

"Таких братів потрібно остерігатися", "У нього вибори влітку, це піар-хід. І відмова від карантину теж. Заради такої справи і сатану в радники візьме", "Побєдобесіє по-лукашенківські", "Він просто хоче показати, що крутіше Путіна", "Треба їхати, діди ж воювали...", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про плани Олександра Лукашенка провести "парад перемоги" в Мінську в умовах епідемії китайського вірусу.

"Публічно запрошую всіх глав держав, хоча б колишнього Радянського Союзу, приїхати до Мінська і побути на цьому параді. Будемо сподіватися, що хтось приїде. Не приїдуть - ми самі проведемо парад, як зазвичай. Це я кажу про верхівку. А звичайних людей буде досить з усіх республік на цьому параді", - звертався Лукашенко до своїх колег.

Лідер Білорусі також запропонував транслювати "парад перемоги" у сусідній Росії.

"Треба попросити російське телебачення показати наш парад росіянам. Це ж наші рідні брати", - додав він.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.

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