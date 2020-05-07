Озвучені зарплати, які отримує «верхівка» українського парламенту
Суми стартують від 44 тисяч. Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит "Українських Новин".
Так, зарплата голови парламенту Дмитра Разумкова за квітень склала 47,2 тисяч гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 47,2 тисяч гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 45 тисяч гривень.
Разумков за квітень отримав 47 230 гривень зарплати.
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Зарплата Стефанчука за квітень така ж - 47 230 гривень, а Кондратюк отримала трохи менше – 44 970 гривень.
Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в квітні були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за березень.
Нагадаємо, президент Зеленський за березень отримав 28 тисяч гривень. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у президента «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень.
28 тисяч гривень президент отримує щомісяця. Зарплата президента являє собою голий оклад, так як посаду глави держави не передбачає премій і надбавок.
За рік на посаді він отримав більше 320 000 гривень заробітної плати. Нагадаємо, головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.
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