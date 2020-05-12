Колишня "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська висловилася про анексію півострова в 2014 році

Так, скандальна Поклонська озвучила ідею пропагандистів Кремля про те, що Крим повернувся в Україну через спалахнувший Майдан. Псевдореферендум вона підтримала і за традицією звинуватила українців у подіях на Донбасі і Криму.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку вона озвучила в інтерв'ю Дмитру Гордону на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Не треба все звалювати тільки на одну Росію. На мій погляд все це було розпочато Майданом, державним переворотом. Адже раніше була стабільність, який ні який той Янукович, блін, але ми жили в Україні і чесно кажучи я навіть не думала, що можна взяти і провести референдум в Криму. Ми собі жили і жили, все було нормально. А потім бац, і сьогодні Донбас у вогні", - заявила пособниця агресивного режиму Кремля проти України.

За її словами, Крим звернувся до своєї "історичної батьківщині - Росії", яка нібито допомогла їм повернутися назад.

"Якби не Росія, до кого б Крим звертався? До Америки чи що? Чорних чоловічків з США нам не треба. У нас з Росією все рідне, і мова, і культура, все, що пов'язує нас з нашою історичною Батьківщиною. Це не чужа країна, а наша країна. Донбас інша справа - це операція чиєсь, відволікання уваги. Чому дипломати все ще не можуть домовитися? Напевно, бажання у них немає", - зазначила Поклонська.

Крім того, вона почала вигороджувати президента РФ Володимира Путіна, який на її думку, не має ніякого відношення до військових дій на Донбасі.

"Путін настільки сильна фігура, що в усьому світі його звинувачують у всіх бідах, але це не так. Треба спочатку починати з себе, а потім шукати винних навколо. Путін не приходив на територію Донбасу. Наскільки мені відомо він у всіх своїх виступах каже, що збройних сил Росії на території Донбасу немає", - резюмувала зрадниця України.

Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.

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