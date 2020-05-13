Не так вже й багато

Серіал "Слуга народу" не можна сприймати буквально, але у президента Володимира Зеленського є спільні риси з його персонажем - Василем Голобородьком

Як повідомляє Politeka.net, про це заступник голови ВП Юрій Костюк розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Варто відзначити, що він був одним з сценаристів серіалу.

За словами Юрія Костюка, Зеленський, як і Голобородько, намагається "не втрачати зв'язок з реальністю, не літати десь високо і не "бронзовіти". У той же час, деякі речі реальний президент просто не може зробити, на відміну від кіношного.

"В кіно і в житті є спочатку різні стартові позиції: кіногероя Василя Голобородька і реального людини Володимира Зеленського. Якщо ми далі візьмемо одну з таких заїжджених тем, як "велосипед", то наша служба охорони сказала дуже просту річ: у них є кримінальна відповідальність за життя президента та його безпеку", - підкреслив Юрій Костюк.

Він додав, що навіть Голобородько не їздив на велосипеді в самому серіалі - цей момент показали тільки в титрах. Зеленський ж не може повністю відмовитися від охорони і кортежів, хоча і скоротив їх.

"Багато людей марно примітивізують цю історію. Кажуть, що ось, народ вибрав Зеленського, тому що їм показали казочку про те, як чесний вчитель історії прийшов і зробив країну-рай. А насправді немає", - заявив заступник голови ВП.

Юрій Костюк сподівається, що в реальності не збудуться події серіалу, коли Україна розпалася на окремі князівства. За його словами, сценаристи так висловили своє бачення політичних процесів в країні.

"Ой, це моя біль. Я б все віддав, щоб ніколи в цьому плані ми не стали пророками", - сказав заступник голови ВП.

Як зазначив чиновник, перш ніж добитися успіху, Василь Голобородько зіткнувся з великими проблемами. Те ж саме відбувається і з Володимиром Зеленським.

"Там же показані всі труднощі. "Країна-рай" – це лише самий фінал. А до цього у нього постійно щось не виходило, система пручалася, в країні на екрані була дуже непроста ситуація", - зазначив Костюк.

Раніше Володимир Зеленський визнав помилку, через яку українські лікарі не отримають надбавки до зарплат. За словами призидента, "з-за бюрократичної метушні" дуже мало медустанов уклали договори з Національною службою здоров'я України, без яких виплати неможливі.

"Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізне умова, як виїхати за грошима.

Як повідомляла Politeka, скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик.

Також Politeka писала, що Зеленський публічно розкритикував Путіна, повне відео облетіло мережу: "Сьогодні ніхто не може...".