Не так уж много

Сериал "Слуга народа" нельзя воспринимать буквально, но у президента Владимира Зеленского есть общие черты с его персонажем - Василием Голобородько

Как сообщает Politeka.net, об этом заместитель главы ОП Юрий Костюк рассказал в интервью "Интерфакс-Украина". Стоит отметить, что он был одним из сценаристов сериала.

По словам Юрия Костюка, Зеленский, как и Голобородько, старается "не терять связь с реальностью, не летать где-то высоко и не "бронзоветь". В то же время, некоторые вещи реальный президент просто не может сделать, в отличии от киношного.

"В кино и в жизни есть изначально разные стартовые позиции: киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского. Если мы дальше возьмём одну из таких заезженных тем, как "велосипед", то наша служба охраны сказала очень простую вещь: у них есть уголовная ответственность за жизнь президента и его безопасность", - подчеркнул Юрий Костюк.

Он добавил, что даже Голобородько не ездил на велосипеде в самом сериале - этот момент показали только в титрах. Зеленский же не может полностью отказаться от охраны и кортежей, хотя и сократил их.

"Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришёл и сделал страну-рай. А на самом деле нет", - заявил замглавы ОП.

Юрий Костюк надеется, что в реальности не сбудутся события сериала, когда Украина распалась на отдельные княжества. По его словам, сценаристы так выразили свое видение политических процессов в стране.

"Ой, это моя боль. Я бы всё отдал, чтобы никогда в этом плане мы не стали пророками", - сказал замглавы ОП.

Как отметил чиновник, прежде чем добиться успеха, Василий Голобородько столкнулся с большими проблемами. То же самое происходит и с Владимиром Зеленским.

"Там же показаны все трудности. "Страна-рай" – это только самый финал. А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация", - отметил Костюк.

Ранее Владимир Зеленский признал ошибку, из-за которой украинские врачи не получат прибавки к зарплатам. По словам призидента, "из-за бюрократической возни" очень мало медучреждений заключили договора с Национальной службой здоровья Украины, без которых выплаты невозможны.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

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