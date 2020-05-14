Росія і Німеччина провели переговори з Донбасу за спиною України

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак в ефірі телеканалу "Росія-24" розповів, що провів консультації щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України" в офісі канцлера Німеччини Ангели Меркель.

За словами перемовника Путіна, консультації з помічником Меркель були успішними. Вони узгодили подальші дії.

"Сьогодні у відомстві федерального канцлера відбулися додаткові консультації щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Діалог пройшов у конструктивному, діловому ключі. Досягли угоди про взаємні подальших діях щодо мирного врегулювання конфлікту… Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів. У "Нормандському форматі" та в тристоронньої контактній групі буде дано відповідний сигнал", - сказав Козак.

Раніше ми розповідали про те, що відомий астролог Влад Росс передбачив кардинальний перегляд Мінських угод, в результаті якого Росія може піти на «дуже великі поступки». За його словами, в період з 10 по 21 травня сприятливий для радикальних змін.

За прогнозом астролога, що у другій половині травня якісь глобальні угоди можуть припинити своє існування, авторитети багатьох людей і ідеали будуть валитися. Більш того, він не виключає серйозний перегляд сфери діяльності.

Нагадаємо, Україна втратила Донбас на найближчі роки, названа причина: "Ніхто не буде…"

Як повідомляла Politeka, Піонтковський розповів, чому Україні не можна повертати Донбас: «Контрольний постріл».

Також Politeka писала, що Невзоров розповів, як Україні тихо і спокійно повернути Донбас: "Сам упаде в руки, якщо..."