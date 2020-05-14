Спливли деталі переговорів заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака з представниками німецької сторони з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі

Примітно, що представники України не були присутні під час обговорення. У мережі заговорили про те, що питання вирішили за спиною українців. Тим більше, що Козак встиг розтрубити про деякі "угоди".

У Міністерстві закордонних справ прокоментували ситуацію, передає "РБК-Україна". За інформацією голови відомства Дмитра Кулеби, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема, підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

"Очевидно, що справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини, - ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у нормандському форматі главу МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і буде знати про те, як він пройшов. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, за результатами переговорів у Німеччині, Козак резюмував: "Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів. У "Нормандському форматі" та в тристоронній контактній групі буде поданий відповідний сигнал".

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