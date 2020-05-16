Депутат партії «Слуга народу» Євген Шевченко впевнений, що кращої за радянську медицину нічого не було

Про це він заявив у програмі «Тема дня», а відеозаписом розмови поділилася на своїй сторінці у Фейсбуці ведуча і журналіст Дарія Гірна.

За його словами, капіталістичний підхід до медицини в Україні ніколи не приживеться.

«Я хочу, щоб у нас була система, як в Радянському Союзі, тому що це найкраща система, яка була у всі часи, і пандемія показала, що це найкраща система. І тому у нас немає такої катастрофи, як в інших країнах. У нас радянська влада, коли була, в 1920-1930-х роках такі пандемії отримувала! Це все через кров і смерть людей досвід, розумієте. Це напрацьовувалося роками», – заявив парламентарій.

Не обійшлося і без згадки колишньої глави Моз Уляни Супрун. Шевченко заявив, що її наміри зробити в Україні таку ж медицину, як у Великобританії або Канаді, були свідомо приречені на провал. І тут же він озвучив свій рецепт медреформи по-українськи:

Друзі, сьогодні в "Темі дня" говорила з депутатом "Слуги народу" Євгеном Шевченком. Він зізнався, що є прихильником радянської системи медицини, але дітей водить в клініку "Борис". Ніколи не лікувалася в "Борис". Хтось знає, там теж жива черга з 5-ї ранку, нема йоду, 50 грн на шприци і конверт хірургу після операції?) Gepostet von Дарія Гірна am Freitag, 15. Mai 2020

«Головне - все, що попередники наші зруйнували, треба відновити. Це головна медична реформа, яку я бачу».

Депутат також упевнений, що бюджетні кошти повинні розподілятися по лікарнях залежно від чисельності населення в тому чи іншому регіоні.

У підписі до публікації на Фейсбуці Гірна відзначила той момент, що сам Шевченко, який так ностальгує за радянською медициною, абсолютно не гребує медициною «капіталістичною» і своїх дітей водить у приватну клініку «Борис»

«Ніколи не лікувалася у «Борис». Хто знає, там теж жива черга з 5 ранку; немає йоду, 50 грн на шприци і конверт хірургу після операції?)», – іронізує журналістка.

Нагадаємо, Супрун вирішила "провчити" Зеленського за провал реформи і поплатилася.

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