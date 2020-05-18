Корінний народ Криму переживає майже ті ж емоції, що у далекому 1944-му

18 травня виповнюється 76 років з початку одного з найтрагічніших періодів життя кримських татар – примусової депортації кримськотатарського народу радянською владою

Події, які відбуваються на окупованому Росією півострові зараз, мало чим відрізняються від того, що було в 1944 році. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

За його словами, після того, як РФ вкрала Крим в України, вона знову почала переслідувати корінний народ півострова.

«Можна сказати, що це рецидив у дещо спотвореній формі того, що відбулося в 1944 році. Приблизно та ж політика, як в 44-му: хоч не садять в скотинячі вагони і не відправляють з півострова, але створюють умови, щоб кримські татари залишали Крим», – пояснив Джемілєв.

Півострів масово населяють громадянами РФ. За п'ять років окупації сюди переїхали 140 тисяч росіян. Але це – дані зі звіту генсека ООН. Насправді, підкреслює народний депутат, цифра в кілька разів більша.

Незважаючи на те, що Путін підписав закон про так звану реабілітацію народів Криму, все відбувається з точністю до навпаки, і півострів русифікується.

«Найтрагічніше те, що народ після геноциду 44-го року нарешті повернувся на батьківщину, почав відновлювати своє національне життя, але зараз знову змушений покидати рідну землю. Народ, який стільки років боровся проти тоталітарного режиму, за демократію, тепер знову опинився під режимом, який навіть гірший за радянський», – наголосив Джемілєв.

За роки окупації звідти виїхали близько 30 тисяч кримських татар, що складає майже 10% всього народу.

Ті ж, хто вирішив залишитися в Криму незважаючи ні на що, позбавлені права висловлювати своє невдоволення, їм заборонили масові зібрання, вони піддаються тотальному контролю за поведінкою. Їх активність у мережі моніторять, телефони відстежують, риються в електронній пошті. Навіть у мечетях скрізь прослуховування.

Лайк під неугодною владі публікацією може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Джемілєв підкреслив, що жоден випадок затримання кримських татар не обходиться без побиття та знущань.

Депутат впевнений в тому, що поки в Росії панує режим Путіна, навряд чи Крим повернеться в Україну:

«Я думаю, що наступний президент Росії буде набагато розумніший за Путіна, і зрозуміє, що в інтересах його країни бути цивілізованою державою і дотримуватися міжнародного права. А це означає звільнення всіх зайнятих окупантами територій – Криму і Донбасу».

Раніше Джемілєв розповів, що на зустрічі з президентом Турецької республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом буде озвучений план по деокупації Криму. Правда, на сьогоднішній день в Анкари склалися напружені стосунки із Заходом, тому і з'явилися змушені контракти з Російською Федерацією. Тому залишається велика можливість, що Туреччина не захоче занадто сильно ускладнювати відносини з Російською Федерацією.

Нагадаємо, Бледанс розповіла, як ставиться до анексії Криму.

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