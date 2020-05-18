Найближчим часом Верховна Рада може розглянути законопроект про подвійне громадянство

Як повідомляє прес-служба парламенту, документ був включений до порядку денного 19 травня, але голови фракцій не прийшли до єдиної думки з приводу документа. Так, представники фракцій «ЄС» і «Батьківщина» виступили проти розгляду документа.

Як відомо, президент Володимир Зеленський, який є ініціатором законопроекту, звернувся до нардепів з проханням якнайшвидше розглянути цей документ. Сам проект закону готували в МЗС спільно зі Світовим конгресом українців та діаспорськими організаціями.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що все залежатиме від рішення депутатів. Вони можуть відправити його на доопрацювання або прийняти в першому читанні.

Найбільш дискусійний момент в цьому законопроекті – той факт, що власники російських паспортів, виданих на окупованих територіях, зможуть узаконити їх. Таким чином, вони зможуть брати участь в українських виборах і навіть балотуватися в парламент. Але, за словами Разумкова, перелік держав, громадяни яких зможуть мати подвійне громадянство, буде встановлювати Кабмін. Це буде додатковий превентивний механізм.

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