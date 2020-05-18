Найближчим часом Верховна Рада може розглянути законопроект про подвійне громадянство

Як повідомляє прес-служба парламенту, документ був включений до порядку денного 19 травня, але голови фракцій не прийшли до єдиної думки з приводу документа. Так, представники фракцій «ЄС» і «Батьківщина» виступили проти розгляду документа.

Як відомо, президент Володимир Зеленський, який є ініціатором законопроекту, звернувся до нардепів  з проханням якнайшвидше розглянути цей документ. Сам проект закону готували в МЗС спільно зі Світовим конгресом українців та діаспорськими організаціями.

паспорт, гражданство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що все залежатиме від рішення депутатів. Вони можуть відправити його на доопрацювання або прийняти в першому читанні.

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Найбільш дискусійний момент в цьому законопроекті – той факт, що власники російських паспортів, виданих на окупованих територіях, зможуть узаконити їх. Таким чином, вони зможуть брати участь в українських виборах і навіть балотуватися в парламент. Але, за словами Разумкова, перелік держав, громадяни яких зможуть мати подвійне громадянство, буде встановлювати Кабмін. Це буде додатковий превентивний механізм.

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