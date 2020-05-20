Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання ВРУ заради відпочинку в п'ятизірковому спа-готелі на Львівщині

Тимошенко відпочивала разом з колегою Сергієм Власенком і нардепом від "Свободи" Ігор Кривецький. Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми: корупція в деталях".

Так, 7 травня Рада зібралася позачергово, щоб розглянути низку питань протидії поширенню китайського вірусу, зокрема, запровадження обов'язкового тестування окремих категорій населення, оплату лікарняних для медиків і їх страхування. На тому ж тижні Тимошенко опинилася під пильною увагою ЗМІ та общесвенности з-за своєї декларації. Лідер "Батьківщини вказала там більше $5 млн доходу, отриманого в США.

Однак, Тимошенко пропустила позачергове засідання у ВР, а також не з'являлася на тому тижні в ефірах та на публіці.

Як з'ясували журналісти, лідер "Батьківщини" в той час вирішила відпочити в спа-готелі в селі Стрілки Львівської області - Edem Resort Medical & Spa.

В цей же день журналісти зняли, як Lexus, яким користується однопартієць Тимошенко депутат Сергій Власенко, виїжджав з готелю.

Тимошенко від коментарів відмовилася, а Власенко заявив, що "не підтверджує і не спростовує" нічого.

Журналісти помітили жінку, схожу на Юлію Тимошенко, яка заходила в будинок.

Також журналістам вдалося зафіксувати на території Edem Resort Toyota Camry, з якої вийшов багаторічний особистий охоронець Юлії Тимошенко. Пізніше ця машина заїхала на територію Edem Resort. Журналісти "Схем" дізналися також особистого водія лідера "Батьківщини".

Наголошується, що власником розкішного готельного комплексу Edem Resort Medical & Spa є бізнесмен, екс-народного депутата, заступник голови Всеукраїнського об'єднання "Свобода" та один з головних спонсорів цієї партії Ігор Кривецький.

Його журналісти також зафіксували на території готельного комплексу. Зокрема, Кривецький сів в автомобіль і кортеж з трьох машин, серед яких вищезгадана Toyota Camry з охоронцем Юлії Тимошенко, одночасно виїхав з території комплексу.

У Верховній Раді на запит журналістів зазначили, що не мають жодних документів, що пояснюють відсутність нардепів.

Зазначимо, українців вразило таке проведення часу політиків в той час, коли вирішується питання захисту медиків в умовах смертельної падемии.

«Да ти що!!!! Ох і Юля», «Коза-Ностра в українській версії», «Як не шоу на передачу, так всі святі і пухнасті. А на ділі, упирі, які живуть за рахунок інших», «Народні клоуни, а не депутати, сором», «Бандитське кодло», - пишуть в мережі.

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