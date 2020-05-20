Парламентська фракція "Батьківщина" повернеться в зал Верховної Ради при одній умові

Відповідну заяву зробила нардеп від "Батьківщини" і за сумісництвом заступник спікера Ради Олена Кондратюк, передає Politeka.net.

За її словами, парламентська фракція була змушена піти на ізоляцію з-за свого колеги, який заразився китайським вірусом.

Кондратюк зазначила, що "Батьківщина" повернеться в зал Верховної Ради після того, як отримає результати тестування всіх парламентарів фракції.

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій. Це фракції "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич захворів, у нього підтверджений коронавірус. І всі депутати фракції пішли на самоізоляцію, і поки не буде проведено тестування кожного з депутатів, і не буде рішення про те, що вони здорові - вони не повернуться в цей зал", - підкреслила заступник голови Верховної Ради.

Таким чином не зможе поки повернутися до сесійної зали і сама Тимошенко.

Раніше ми розповідали про те, що народний депутат із "Батьківщини" Олег Мейдич підчепив смертельний китайський вірус.

Цю інформацію підтвердив його колега, нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

За його словами, у час вчорашнього засідання Ради більшість нардепів були без захисних масок, з-за чого піддали себе небезпеки.

"Новини парламентаризму. Один з народних депутатів захворів коронавирусной інфекцією. При цьому половина депутатів сьогодні була на засіданні без масок", повідомив він у своєму Telegram.

Варто відзначити, що заражений нардеп Олег Мейдич є першим заступником голови профільного комітету Вервховной Ради з питань аграрної та земельної політики.

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