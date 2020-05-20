Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, який наблизить закінчення війни

Про це він заявив у середу, 20 травня, під час прес-конференції у першу річницю своєї інавгурації.

"Що стосується президента Росії... ми нічого з цим не зробимо. Ми повинні з ними (Путіним - ред.) говорити, повинні домовлятися. Я ще раз кажу: мінський формат - пріоритет, але ніхто не відміняє будь-які інші формати. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення наших територій і людей. До будь-якого формату, мені все одно. Нам потрібен результат", - заявив Зеленський.

Такою заявою президент просто "підірвав" громадськість. Українці, можна сказати, розділилися на два табори: одні повністю підтримували таке завзяття президента закінчити конфлікт, а інші вказали на небезпеку поспішних рішень.

"А хто дав йому це право? Весь український народ чи тільки фанати?", "Для чого людей повертати? Щоб вмирали з голоду? Де працювати? Як жити? Спочатку поверніть в країну всі заводи, фабрики, організації, а потім вже повертайте людей", "А давайте підтримаємо президента, лише б не було війни і наші діти, батьки, брати, чоловіки не гинули. Ви ж розумієте, що без цього договору війні не буде кінця і краю", "Домовлятися, це перша сходинка до світу. Правильно", "Будь-який формат? Маємо право знати", "Він подорослішав, але ще не дозрів", Правильно, вистачить смертей! Скільки горя принесла ця незрозуміла війна!", - писали користувачі мережі.

Варто відзначити, що Зеленський нагадав, що раніше відводив рік, щоб досягти реальних результатів врегулювання конфлікту в Донбасі в нинішньому форматі. Разом з тим, він визнав, що зараз процес об'єктивно «трохи загальмувався» через епідемію.

Він заявив, що відводить собі ще кілька місяців, щоб все-таки «дотиснути» це питання.

«Щоб ми змогли знайти дипломатичний вихід із цієї ситуації, згідно з мінськими домовленостями», — сказав президент України.

Зеленський заявив, що у Києва є «і план «Я», і план «З» по Донбасу, але він не хотів би їх застосовувати. Президент України не став говорити про суть запасних планів Києва по врегулюванню конфлікту.

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