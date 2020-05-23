В мережі розкрили перші деталі про загадкову загибель українського парламентарія, тіло якого знайшли у власному офісі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

«Сьогодні в Києві, у власному офісі, в туалеті, було знайдено тіло народного депутата Валерія Давиденко із смертельним вогнепальним пораненням голови. На місці працює слідчо-оперативна група поліції», - зазначив він.

У той же час Геращенко уточнив, що на місці інциденту наразі проводяться слідчі та оперативні заходи щодо з'ясування причини загибелі народного депутата.

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«Поліцією і прокуратурою буду перевірятися всі можливі версії трагедії», - уточнив він.

Звернемо увагу, що тіло політика в туалеті офісу виявила прибиральниця. Давиденко сидів у кріслі, а на підлозі лежав нагородний пістолет. Зараз поліція займається камерами, які могли зняти можливого злочинця.

Як повідомлялося раніше, в мережі розповіли про трагедію прямо в офісі одного з народних депутатів у Києві. Інцидент стався в суботу, 23 травня. 

"В офісі народного депутата Давиденко Валерія Миколайовича виявлено його труп з вогнепальним пораненням", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу, який посилається на нардепа Іллю Ківу.

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