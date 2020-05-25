Андрій Пальчевський та Віталій Клички стали фаворитами в боротьбі за крісло мера Києва
Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного у Києві з 13 по 17 травня 2020 року ГО "Центром суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.
Свіже соцдослідження показало, що діючого мера Віталія Кличка на сьогоднішній день готові підтримати 19,1% (серед тих, хто визначився, 23,9%); Андрія Пальчевського хочуть бачити міським головою 18,1% (серед тих, хто визначився - 22,6%).
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За результатами соцопитування, ТОП-5 головних претендентів виглядає наступним чином:
1. Віталій Кличко - 19,1%
2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%
3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%
4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%
5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.
"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такий заочній боротьбі", - прокоментував експерт Юрій Лагутов отримані в ході соцопитування цифри.
В ефірі соціолог Микола Спірідонов спробував пояснити феномен стрімкого падіння рейтингу Віталія Кличка.
"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - заявив експерт і підкреслив, що падіння рейтингу також могло бути спровоковане щоденними "піар"-брифінгами мера столиці.
"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - продовжив в ефірі Микола Спірідонов.
Експерти в ефірі також додали, що падіння рейтингу «Слуга народу» негативно позначилося на рейтингах потенційних кандидатів від президентської партії, через що діючі нардепи Олександр Ткаченко та Микола Тищенко не потрапляють навіть в ТОП-5 можливих фаворитів у боротьбі за крісло мера.
Раніше ми розповідали, що Андрій Пальчевський заговорив про своє висунення на вибори мера Києва.
За його словами, у столиці є гідні люди. Але олігархічні клани завжди виставляють на вибори «свою ляльку».
«Я думаю, що той, хто піде в Києві, повинен бути противником Зеленського, але одночасно і противником Кличко. Якщо на цю турбулентну позицію пропонують мене, я повинен добре подумати. Ну і мені потрібні союзники. А союзники – це кияни, ну і звичайно мешканці всієї України. Все-таки Київ – це столиця України, а не якийсь звичайний місто. Думка одеситів і жителів Львова для мене також важливо буде. Я повинен подумати», - зазначив Пальчевський і додав, що Кличко варто було б також подумати.
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