Співробітники ДБР увірвалися в музей Гончара, де відкрилася виставка картин екс-президента Петра Порошенка
Про це інформують Telegram-канали PavlovskyNews і Klymenko Time, передає Politeka.net. Як повідомляється з місця подій, спецназ Державного бюро розслідувань взяв штурмом будівлю музею. Вони увірвалися в будівлю, розштовхуючи журналістів і народних депутатів, які перебували на місці події. Відзначається, що в результаті атаки постраждала одна журналістка. Її вдарили ліктем в обличчя.
Директор музею Гончара деякий час відмовлявся впускати слідчих в музей, посилаючись на відсутність відповідних документів, а також необхідність отримати дозвіл від власника виставки. Він зазначав, що відповідальний за картини, які знаходяться всередині.
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Нагадаємо, що напередодні Порошенко відкрив у музеї виставку, на якій презентував свої сімейні картини. При цьому, сьогодні політика чекали на допит в ДБР для дачі свідчень у справі про приховування від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко допит проігнорував, замість чого виставив картини в музеї.
Слідчі ДБР прийшли в музей, де вручили повістку на допит дружині Порошенка Марині.
Нагадаємо, що вручення повістки Марині Порошенко спантеличило українців: "піде дорогою Януковича".
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