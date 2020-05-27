Петро Олещук на своїй сторінці в Facebook говорить про повернення лідера Радикальної партії Олега Ляшка в Верховну Раду

Його слова цитує видання "24 канал".

"Нас скоро чекають довибори на окрузі на Чернігівщині. І вже можна не сумніватися, що в них буде брати участь Олег Ляшко. Він може повернутися в парламент. Бо перевибори відбудуться на 208 окрузі, який він вже вигравав і де постійно працює багато років. Це його рідний округ, з яким його багато що пов’язує і де він вчився в інтернаті. Тому питання його участі виглядає точно вирішеним", – пише політолог.

Також Олещук вважає, що потрапляння Олега Ляшко у парламент – справа вирішена. Лідера РПЛ підтримає Юлія Тимошенко і не буде виставляти свого кандидата.

"За моєю інформацією Ляшка точно підтримає Тимошенко, вона не буде виставляти свого кандидата. Цей союз робить результат цих виборів вже фактично вирішеним. Бо соціологія явно на боці Тимошенко і Ляшка, які у першому турі президентських виборів на цьому окрузі зайняли перше і третє місце відповідно. Сумарно їх рейтинг вдвічі більше, ніж рейтинг Зеленського, який посів тут друге місце", – резюмував він.

На завершення Олещук додав, що Ляшко зможе мобілізувати всі ресурси для перемоги та прогнозує, що в парламенті стане значно веселіше.