Петро Олещук на своїй сторінці в Facebook говорить про повернення лідера Радикальної партії Олега Ляшка в Верховну Раду
Його слова цитує видання "24 канал".
"Нас скоро чекають довибори на окрузі на Чернігівщині. І вже можна не сумніватися, що в них буде брати участь Олег Ляшко. Він може повернутися в парламент. Бо перевибори відбудуться на 208 окрузі, який він вже вигравав і де постійно працює багато років. Це його рідний округ, з яким його багато що пов’язує і де він вчився в інтернаті. Тому питання його участі виглядає точно вирішеним", – пише політолог.
Також Олещук вважає, що потрапляння Олега Ляшко у парламент – справа вирішена. Лідера РПЛ підтримає Юлія Тимошенко і не буде виставляти свого кандидата.
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"За моєю інформацією Ляшка точно підтримає Тимошенко, вона не буде виставляти свого кандидата. Цей союз робить результат цих виборів вже фактично вирішеним. Бо соціологія явно на боці Тимошенко і Ляшка, які у першому турі президентських виборів на цьому окрузі зайняли перше і третє місце відповідно. Сумарно їх рейтинг вдвічі більше, ніж рейтинг Зеленського, який посів тут друге місце", – резюмував він.
На завершення Олещук додав, що Ляшко зможе мобілізувати всі ресурси для перемоги та прогнозує, що в парламенті стане значно веселіше.