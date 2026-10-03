Як змінити тариф "Київстар" — це питання може виникнути після підвищення вартості послуг або якщо чинний пакет більше не відповідає потребам абонента.

Змінити тариф "Київстар" можна кількома способами. Один із них — звернутися до магазину оператора. Також клієнтам доступні дистанційні варіанти.

Як змінити тариф "Київстар" через телефон? Для цього потрібно набрати 477 або комбінацію 477*1. Ще один варіант — скористатися номером 466.

Перехід також доступний у застосунку Мій Київстар. У ньому потрібно відкрити розділ «Усі тарифи», вибрати відповідний варіант і виконати подальші підказки.

Є можливість зробити це й через офіційний сайт оператора. Для цього необхідно авторизуватися та перейти до розділу «Тарифи».

Окремо абонентам доступне дострокове замовлення пакета. Така потреба виникає, якщо ще до завершення розрахункового періоду закінчилися гігабайти, хвилини, SMS або інші передбачені послуги.





Перезамовити пакет можна за комбінацією 477*202. Також це робиться через «Мій Київстар», контакт-центр або фірмовий магазин.

Перевірити залишок послуг і термін дії місячного пакета можна за запитом *100*01*2#. Інформація доступна і після авторизації на сайті, у розділі «Тарифи», або в застосунку. Ще один спосіб — номер 466*66.

Водночас частина старих пропозицій уже закрита для підключення. Серед них — «ВАШ Вибір», Smart, «Київстар 4G», «Безлім», «Київстар 4G Extra+ 2018» та «LOVE UA Магніт Контракт 2023».





Раніше Politeka повідомляла, що Київстар закриває вигідну пропозицію для абонентів з 29 вересня.

Як повідомляла Politeka, номер «Київстар» перестав працювати — що робити абоненту.