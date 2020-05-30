Відомий журналіст Андрій Пальчевський та чинний мер Віталій Кличко вирвалися в лідери на виборах на посаду міського голови Києва

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані результатів соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", яке проводилося з 13 по 17 травня 2020 року в столиці України.

Так, Віталій Кличко має підтримку киян на рівні 19.1% і 23.9% серед тих, хто визначився. Другим у гонці за крісло мера з 18,1% і 22,6% серед тих, хто визначився, став самовисуванець Андрій Пальчевский.

Місця в п'ятірці поділили Николай Томенко ("Рідна країна") з 9% голосів, Сергій Притула ("Голос") - 5,4% і за Андрія Білецького ("Національний корпус") віддали б голоси 4,6% киян.

Варто відзначити, що у порівнянні з попередніми опитуваннями рейтинг чинного мера знизився на 5%, у той час як його підтримка його найближчого суперника Андрія Пальчевського збільшилась на 5%.

Експерт Юрій Лагутов впевнений, що такі попередні результати свідчать про те, що в боротьбі за крісло градоначальника Києва Андрій Пальчевський вже зрівнявся з Віталієм Кличком.

Інший аналітик Микола Спірідонов вважає, рейтинги Віталія Кличка пішли вниз прогнозовано.

За його словами, причиною цього стали його дії під час карантину, а саме "спроби пропіаритися під час брифінгів". Спиридонов підкреслив, що прямим конкурентом Кличка вже став Пальчевський.

"Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив, не проводить брифінги. Навпаки, створює імідж людини більш позитивного, поінформованого в питаннях медицини", - заявив експерт в ефірі.

А от потенційні кандидати на посаду мера Києва від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Микола Тищенко поки що залишаються поза п'ятірки лідерів.

Раніше ми повідомляли, що журналіст Андрій Пальчевський пояснив як йдуть справи зі скандалом про контрабанду 43 картин, з яким пов'язують колишнього президента Петра Порошенка,

За його словами, всі вже встигли зам'яти, ситуація нагадує "Марлезонський балет Порошенко".

«Учасники балету танцюють нову балет-свиту з вивезенням якихось цінностей. І так акуратненько зам'яли. Зам'яли ж справа, я так розумію... Мені цікаво — чим же закінчиться справа Порошенко?», - поцікавився журналіст.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив українцям очі на масштаби економічного провалу.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський вказав на головну помилку уряду Шмигаля: "Для розвитку країни потрібно робити ставку на...".

Також Politeka писала, що Пальчевський влучно пояснив, що знищило рейтинг Зеленського: "Йдемо в Дизель Шоу".