Новий закон від президента України Володимира Зеленського дозволить в будь-який момент відправити резервіста до лав ЗСУ

Як пише портал "Хвиля"українців будуть тримати в армії за півроку, передає Politeka.net.

31 травня Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект №3553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку». За даними джерела, нововведення потрібні через брак людей у військових частинах, які укомплектовані лише на 40-50%.

Якщо законопроект приймуть, уряд зможе висмикнути із запасу будь-якого українця без мобілізації і відправити служити на шість місяців. Автори документа наводять досвід таких країн, як Ізраїль. За словами експертів, там дійсно викликають резервістів на збори, але не довше, ніж на один місяць.

Для України ініціатива Зеленського може обернутися великими проблемами. Так роботодавці будуть з небажанням наймати резервіста, якого можуть у будь-який момент забрати в армію на півроку. Тому ще більше українців почнуть шукати роботу за кордоном і ухилятися від служби. Крім того, нововведення дозволять військкоматам провертати великі корупційні схеми.

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