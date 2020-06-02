Стало відомо про результати переговорів з Донбассу, які відбулися в Берліні

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

"На картах конкретно "пальцями" показали, де і що відбувається, щоб наші колеги розуміли, що з тієї сторони нам протистоять російські командири - не так звані донецькі або луганські, а саме росіяни, які командують цими військовими корпусами", - підкреслив міністр.

Кулеба заявив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів по Донбасу, але не піде на перетин "червоних ліній". Зокрема, не пожертвує суверенітетом.

Також він додав, що українська делегація довела, що представники так званих ДНР і ЛНР у Тристоронній контактної групи по Донбасу є громадянами РФ.

"Той факт, що представники так званих ДНР і ЛНР в ТКГ насправді є російськими громадянами, він також був доведений максимально чітко і прозоро", - заявив він.

Кулеба також заявив, що найближчим часом має відбутися чергові переговори в нормандському форматі з Донбасу на рівні міністрів. На ній обговорять рішення, які принесуть мир на схід України.

У свою чергу, глава німецького МЗС уточнив, що дата саміту "нормандської четвірки" залежить від ситуації з пандемією коронавіруса.

Зазначимо, Україну на зустрічі в Берліні представляли голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Напередодні поїздки Андрій Єрмак заявив, що переговори щодо врегулювання на сході країни повинні залучити визнаних представників громадянського суспільства Донбасу. Він підкреслив, що ці особи не повинні бути причетні до військових дій.

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