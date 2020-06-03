При новій владі підхід до вирішення проблем на Донбасі залишився таким же, яким був за Порошенка. В таких умовах ситуація в регіоні так і не зрушиться з мертвої точки

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він нагадав про те, що попередній президент Петро Порошенко підписав Мінські угоди, в яких прописано, що Україна отримає контроль над кордоном після виборів в ОРДЛО і надання особливого статусу регіону.

«А потім він їх не виконував, тому що, на його думку, вони – угоди – антиукраїнські. Але в цьому ж весь Порошенко», - зазначив ведучий.

Його дивує, що за нової влади нічого не змінилося.

«Нам знову мусолять ту ж саму платівку Порошенка. «Треба припинення вогню», «потрібна безпека». Але це пусті балачки», - обурився Лесєв.

Він уточнив, що в темі переговорів по Донбасу є два принципових моменти: питання особливого статусу регіону і амністія сепаратистам. За словами Лесєва, влада лукавить, коли не озвучує свою конкретну позицію з цих питань українцям. У той же час, ведучий зауважив, що без згоди на ці умови неможливе виконання Мінських угод в їх сьогоднішній формі.

«Нас з вами годують імітацією переговорного процесу. Але це абсолютно програшна позиція. Ми в мобілізаційному стані тримаємо гігантську армію на сході країни. А це величезні витрати… Донбас у нас залишається годівницею для обраних. І по ньому пора вже щось вирішувати. Україна або виконує Мінські угоди. Або виходить з них», - підсумував Лесєв.

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