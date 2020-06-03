Володимир Зеленський і Віктор Ляшко засвітилися за порушенням правил карантину у Хмельницькому

В Україні продовжує діяти цілий ряд обмежень, введених через пандемію небезпечного китайського вірусу. Зокрема, кафе і ресторани можуть обслуговувати клієнтів лише на відкритих літніх майданчиках або продавати їжу на винос. Однак, як з'ясувалося, для президента завжди готові зробити виняток.

Так, під час його візиту в Хмельницький Зеленський зміг насолодитися чашкою кави в одному з місцевих закладів. При цьому з них опинився і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Крута кава в Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, приходимо в себе потихеньку від коронавірусної епідемії», - прокоментував їх візит президент.

У мережі з'явилася фотографія, на якій Зеленський сидить за столом в компанії своїх супроводжуючих.

Примітно, що буквально напередодні під Кабміном протестували представники ресторанного бізнесу, які просили чиновників дозволити їм відкрити заклади не тільки на літніх терасах, а й у внутрішніх приміщеннях.

Раніше ми писали, що Зеленський планує в ці вихідні поїхати на відпочинок. ЗМІ з'ясували, що на Трійцю глава держави відправиться на Бирючий острів під Мелітополем. Там уже готуються до його візиту.

У минулому на Бирючому острові відпочивали Леонід Кучма, сімейство Януковичів а, в останні роки і Петро Порошенко.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.