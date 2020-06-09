Президент Володимир Зеленський хотів заразитися китайським вірусом навмисно

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На такий крок Зеленський думав піти, щоб українці не ігнорували попередження медиків та експертів про небезпеку нової зарази і дотримувалися правил карантину і рекомендацій експертів.

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", – заявив Зеленський.

Проте від такої ідеї все ж відмовилися.

"Вирішили, що занадто. Що перебір", – сказав Зеленський.

Також він додав, що його не пробачила б сім'я.

"Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві", - зазначив президент.

Раніше Зеленський розповідав, що робив тести на китайський вірус кілька разів, оскільки по роботі регулярно контактує з різними людьми.

«Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилось, коло людей, з якими зустрічаюся, - дуже звузився... Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, все – негативні», - сказав він.

Відзначимо, за даними на 8 червня, в Україні з початку епідемії китайський вірус виявили вже у 27 462 осіб, з них 797 померли.

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