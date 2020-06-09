Президент Владимир Зеленский хотел заразиться китайским вирусом намеренно

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На такой шаг Зеленский думал пойти, чтобы украинцы не игнорировали предупреждения медиков и экспертов об опасности новой заразы и следовали правилам карантина и рекомендациям экспертов.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – заявил Зеленский.

Однако от такой идеи все же отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что его не простила бы семья.

"Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", - отметил президент.

Ранее Зеленский рассказывал, что делал тесты на китайский вирус несколько раз, поскольку по работе регулярно контактирует с разными людьми.

«Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – отрицательные», - сказал он.

Отметим, по данным на 8 июня, в Украине с начала эпидемии китайский вирус обнаружили уже у 27 462 человек, из них 797 умерли.

Напомним, правила карантина кардинально изменятся с 10 июня, заявление Ляшко: "Будут разрешать..."

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