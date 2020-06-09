У президентській партії "Слуга народу" не виключають відставки Кабінету міністрів України
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".
Наголошується, що уряд можуть розпустити перед місцевими виборами у жовтні.
Джерела видання відзначають, що такий сценарій можливий, якщо впаде рівень довіри до Кабінету міністрів, а економіка буде в складному стані.
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4 червня, 245 народних обранців підтримали відправку програми діяльності уряду на доопрацювання. Перед прийняттям рішення глава Кабміну Денис Шмигаль звернувся до депутатів з трибуни Ради з тим, що документ не відповідає необхідним викликам.
Цікаво, що в разі підтримки такої програми, діючий Кабмін отримав би рік імунітету. Але, оскільки цього не сталося, у народних депутатів залишилися розв'язані руки, щоб звільняти міністрів. І першим на вихід виявився віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов заявив, що Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку, як і його попередника Олексія Гончарука.
Журналіст звернув увагу на той факт, що останнім часом промислове виробництво в країні продовжує падати, як і доходи українців.
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