У президентській партії "Слуга народу" не виключають відставки Кабінету міністрів України

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Наголошується, що уряд можуть розпустити перед місцевими виборами у жовтні.

Джерела видання відзначають, що такий сценарій можливий, якщо впаде рівень довіри до Кабінету міністрів, а економіка буде в складному стані.

4 червня, 245 народних обранців підтримали відправку програми діяльності уряду на доопрацювання. Перед прийняттям рішення глава Кабміну Денис Шмигаль звернувся до депутатів з трибуни Ради з тим, що документ не відповідає необхідним викликам.

Цікаво, що в разі підтримки такої програми, діючий Кабмін отримав би рік імунітету. Але, оскільки цього не сталося, у народних депутатів залишилися розв'язані руки, щоб звільняти міністрів. І першим на вихід виявився віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов заявив, що Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку, як і його попередника Олексія Гончарука.

Журналіст звернув увагу на той факт, що останнім часом промислове виробництво в країні продовжує падати, як і доходи українців.

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