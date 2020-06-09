Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ледь не потрапив в авіакатастрофу

Глава держави поділився кількома історіями під час інтерв'ю виданню "Українська правда", передає Politeka.net.

3 червня володимир Зеленський відправився в Хмельницьку область на літаку для внутрішніх рейсів Ан-148-100В. Разом з президентом в політ вирушили ще 28 осіб, у тому числі: головний санітарний лікар Віктор Ляшко, прессекретарь Юлія Мендель, медики, представники прес-служби і охоронці.

Володимир Зеленський зізнався, що почуває себе в небі цілком комфортно і не боїться літати. За словами глави держави, від страху польотів його позбавили кілька випадків, які сталися під час роботи в студії "Квартал 95":

"Було кілька моментів у житті через літаків, після цього я не боюся. Був один момент, ми падали. Після цього психологічно дуже важко зайти в літак", - зізнався Зеленський.

Так, під час одного з перельотів президент ледь не потрапив в авіакатастрофу з-за поганої погоди. За його словами, обстановка в салоні була дуже напружена:

"Летіли в Грецію, не могли нормально приземлитися через бічний вітер. Заходили, навіть не пам'ятаю, чотири або скільки разів. Люди в літаку, щоб ви розуміли, молилися - дуже голосно «Отче наш»!".

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.