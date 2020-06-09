Президент України Володимир Зеленський висловився про Степана Бандеру

В інтерв'ю для журналістів видання "Українська правда" президент України Володимир Зеленський відмовився прямо відповідати про своє ставлення до Степана Бандери, мотивуючи це неоднозначністю цієї особистості.

Так, глава держави сказав, що не може обговорювати про ті часи, коли не жив сам.

"До Степана Бандера різне ставлення. Слухайте, а особисто у мене не може бути ставлення до таких людей, до подій в такі часи, про які ми з вами читаємо, адже ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення", – висловився він.

При цьому Зеленський додав, що всі люди, хто захищали незалежність України, є героями країни.

"Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, – є її синами, є її справжніми героями. У нас від героя до ворога – один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери (на сході країни – прим.ред.). Немає однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство і відповідати на ті питання, на які повинен відповісти час", – додав президент.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський зізнався, що почуває себе в небі цілком комфортно і не боїться літати. За словами глави держави, від страху польотів його позбавили кілька випадків, які сталися під час роботи в студії "Квартал 95":

"Було кілька моментів у житті через літаки, після цього я не боюся. Був один момент, ми падали. Після цього психологічно дуже важко зайти в літак", - зізнався Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.