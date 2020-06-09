Президент Украины Владимир Зеленский высказался о Степане Бандере

В интервью для журналистов издания "Украинская правда" президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать о своем отношении к Степану Бандере, мотивируя это неоднозначностью этой личности.

Так, глава государства сказал, что не может обсуждать о том времени, когда не жил сам.

"К Степану Бандере разное отношение. Слушайте, а лично у меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в таких времен, о которых мы с вами читаем, ведь мы там не жили. Не может быть просто личного отношения", – высказался он.

При этом Зеленский добавил, что все люди, кто защищали независимость Украины, являются героями страны.

"Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, – являются ее сыновьями, являются ее действительно героями. У нас от героя к врагу – один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны – прим. ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", – добавил президент.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский признался, что чувствует себя в небе вполне комфортно и не боится летать. По словам главы государства, от страха полетов его избавили несколько случаев, которые произошли во времена работы в студии "Квартал 95":

"Было несколько моментов в жизни из-за самолетов, после этого я не боюсь. Был один момент, мы падали. После этого психологически очень трудно зайти в самолет", - признался Зеленский

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.