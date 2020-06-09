Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа потрапив у скандал після публікації про події в США і сарказму з цього приводу

На своїй сторінці у Фейсбуці парламентар опублікував фото малюнка з зображенням американця Джорджа Флойда, який помер після сутички з поліцейськими, і запропонував увічнити в Україні ім'я злочинця із США, котрий став відразу народним героєм і причиною масових погромів, передає Politeka.net.

«У солідарність з американським народом, поділяючи їх національне горе, у зв'язку з трагічною загибеллю чорношкірого великомученика. Як Народний депутат України, пропоную оголосити тиждень жалоби і перейменувати в Києві проспект Степана Бандери, проспект Флойда!!! Так само звертаюся до митрополита Епифанія з вимогою канонізувати невинно убієнного Флойда і призначити день вшанування його в церкві», – йдеться у публікації.

Крім того, він звернувся до голови Кабміну Дениса Шмигалю з пропозицією виділити родині Флойда 10 мільйонів доларів, назвавши його «борцем за свободу і права чорношкірих людей». Ба більше, він поставив в один ряд погроми в США з Революцією Гідності, запропонувавши внести афроамериканця в списки Небесної сотні, як людини, яка «почала «революцію гідності» в Сполучених Штатах Америки»

Незважаючи на весь явний сарказм, публікація викликала хвилю критики в соцмережах, а на адресу Ківи посипалися образливі коментарі, в яких користувачі традиційно критикували інтелект цієї людини та її адекватність. Крім того, в мережі депутату запропонували своїм прикладом показати, як треба допомагати.

«Україна така багата. Можна роздавати мільйони доларів наліво і направо, відбираючи гроші у свого злиденного народу», «Це ж треба таке нести, нехай сам допоможе родині, а не за наші копійки», «Пан Ківа, ви досить забезпечений чиновник, ось і передайте зі своїх заощаджень суму пропоновану вами. Не за рахунок платників податків, а за ваш рахунок. Це буде правильно і чесно», «Ківа – це Жириновський», «Дурний піп, дурна і його молитва», – найввічливіше, що пишуть розгнівані такими словами українці.

Раніше ми писали, що 22 січня Ілля Ківа напав на ветерана АТО в одному з ресторанів Києва. Депутат почав провокувати одного з відвідувачів ресторану, а потім підійшов до нього і спробував вдарити головою, проте отримав від чоловіка удар по обличчю. Як виявилося, відвідувачем був ветеран АТО Михайло Майнман.

Нагадаємо, Геращенко розгромив роботу поліції США, поставивши в приклад українську.

Як повідомляє Politeka, поліцейське свавілля в США обернулося погромами.

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