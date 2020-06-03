Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскритиковал руководство полиции США, похвалив украинскую полицию

Геращенко опубликовал большой пост на личной странице в Facebook, в котором раскритиковал руководство полиции США, которые, по его мнению, недостаточно быстро отреагировало на убийство правоохранителем афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

По мнению Геращенко, после гибели афроамериканца 25 мая в США начался "эффект домино".

"По сообщениям СМИ, и официальных заявлениям властей разных штатов, за последние 96 часов по США прошла волна убийств полицейских, которые никак не причастны и не ответственны за убийство афроамериканца в Миннеаполисе", - отметил заместитель Авакова.

Далее Геращенко перечислил многочисленные факты убийств и ранений протестующими полицейских в разных уголках Штатов, включая Сент-Луис, Лас-Вегас, Нью-Йорк и другие города.

"Надеюсь, что в ближайшее время власти США остановят поток насилия, мародерства и грабежей, причиной которого стала в том числе не быстрая и не эффективная реакция руководства полиции и прокуратуры на факт убийства афроамериканца сотрудником полиции Миннеаполиса", - написал чиновник.

Геращенко отметил, что "в Украине научились действовать по-другому", похвалив при этом украинскую полицию.

"Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - резюмировал замминистра внутренних дел.

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