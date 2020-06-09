Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому соромно за жарти у "Кварталі 95"
Як повідомляє Politeka.net, про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда".
Журналісти нагадали Володимиру Зеленському скандальну жарт Україні, яка веде себе ніби "актриса фільмів для дорослих". Як наголосив президент, він ніколи не називав країну з дівчиною легкої поведінки, а лише зробив таке порівняння. На думку гаранта, всі можуть допускати помилки і не варто соромитися минулого, тим більше, що ніхто не закладав у образливий жарт контекст.
"Не потрібно соромитися якихось помилок", - зазначив Володимир Зеленський. - "Якщо дійсно велика кількість людей, або навіть хто-то, це сприйняв як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я - не прав".
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За словами президента, мова йшла про те, що Україна стала залежною від інших держав, і потрібно змінювати ситуацію.
"Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І це так. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права керувати нами", - підсумував Володимир Зеленський під час інтерв'ю.
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