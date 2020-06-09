Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за шутки в "Квартале 95"

Как сообщает Politeka.net, об этом глава государства заявил в интервью изданию "Украинская правда".

Журналисты напомнили Владимиру Зеленскому скандальную шутку Украине, которая ведет себя будто "актриса фильмов для взрослых". Как подчеркнул президент, он никогда не называл страну с девушкой легкого поведения, а лишь сделал такое сравнение. По мнению гаранта, все могут допускать ошибки и не стоит стыдиться прошлого, тем более, что никто не закладывал в шутку оскорбительный контекст.

"Не нужно стесняться каких-то ошибок", - отметил Владимир Зеленский. - "Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав".

По словам президента, речь шла о том, что Украина стала зависимой от других государств, и нужно менять ситуацию.

"Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовую. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", - подытожил Владимир Зеленский во время интервью.

Напомним, Зеленский объяснил, почему не может сказать о Путине ничего плохого: "Я рискую...".

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.