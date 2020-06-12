Анастасія Приходько після оголошення Святославом Вакарчуком про складання мандата нагадала українцям про себе

11 червня лідер партії «Голос» і народний депутат України Святослав Вакарчук оголосив, що вирішив скласти свої депутатські обов'язки і піти з Ради. Відома співачка і громадський діяч Анастасія Приходько прокоментувала його рішення в своєму Фейсбук.

Зірка явно залишилася незадоволена рішенням свого колеги по сцені. При цьому, разом з Вакарчуком вона розкритикувала і президента Володимира Зеленського. На думку Приходько, саме через них в українців виникає недовіра до представників культури в уряді.

«Ось через таких як Вакарчук, Зелінський і 95 квартал у владі, довіри до представників культури в парламенті в майбутньому = 0 Але! У Вас залишилася я!», - написала Приходько, супроводивши свій пост власною фотографією.

Примітно, що у своєму пості співачка написала прізвище президента України з помилкою: «Зелінський». Коли їй вказали на це в коментарях, співачка відповіла:

«Та що ви кажете? Зелінський Мені більше подобається і немає ніякої різниці яке в нього прізвище! Так і презЕдент він так собі навіть не парюся що в його прізвищі помилка, яка різниця».

Українці тут же почали обговорювати її пост.

«і куди ви зібралися?», «Чесно кажучи, Настя, не лізьте в політику. Ці хлопці теж хочуть змінити систему, але це не так просто, як здається. А ті хто вже мало не рвуться в Вашу "команду", просто хочуть дорватися до годівниці», «Анастасія а ви чому не вчітеся на чужих помилках. Вже всім адекватним людям зрозуміло, що кожна людина повинна займатися тим, що вміє», - пишуть люди.

Варто відзначити, що раніше Приходько вже намагалася потрапити у Верховну Раду.

Нагадаємо, посивілий Вакарчук повторно втік з Ради і звернувся до українців.

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