Глава держави Володимир Зеленський відвідує Офіс президента, оскільки не може делегувати свої повноваження

Про це заявила прес-секретар гаранта Юлія Мендель. За її словами, деякі функції Зеленський може виконувати тільки з офісу.

Правда, разом з тим президент обмежив своє спілкування "дуже вузьким колом" людей, з якими дотримується соціальної дистанції, а всі наради, переговори і зустрічі проводить спецзв'язком або по телефону, відрядження в регіони були скасовані.

Крім того, гарант щодня проходить тести. Результат негативний.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що у дружини президента Олени Зеленської виявили китайський вірус, що підтверджено лабораторно. Перша леді прокоментувала, що ця новина дуже її здивувала, оскільки вся їх сім'я дотримується необхідних карантинних правил. Також дружина Зеленського розповіла, що відчуває себе добре, але змушена перебувати на амбулаторному лікуванні в ізоляції від рідних.

Українці активно обговорюють в мережі те, що Зеленський нехтує 14-денною ізоляцією, як контактна особа.

"А Зеленський не плює на карантин? Він подає приклад, щоб всім було до лампочки те, що прийняли для подолання хвороби"

"Людина, в родині якоъ є хвора людина, як і інша контактна особа, у нас повинна знаходитися на самоізоляції протягом 14 днів, навіть якщо тест не виявив коронавірус. Це пов'язано з тим, що коронавірус може не відразу проявлятися протягом інкубаційного періоду"

"Не зміг і пару днів на карантині просидіти, а говорив людям місяцями не виходити..."

"Який карантин?! Де ви, а де Президент. Різницю треба розуміти"

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження

Також Politeka писала, що Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем: "Ми не хотіли говорити..."