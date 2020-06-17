Як відомо, дружина президена Олена Зеленська госпіталізована до лікарні з пневмонією і китайським вірусом. Українців хвилює питання, що буде у випадку зараження Володимира Зеленського

На це відповіла прес-секретар президента Юлія Мендель, передає "BBC News Україна". Вона поінформувала, що Зеленський не має наміру передавати повноваження - поки що він абсолютно здоровий.

За словами Мендель, глава держави продовжує роботу в Офісі президента - деякі функції, як переговори з лідерами інших країн, можна виконувати тільки з адміністрації.

У разі необхідності, зазначила Мендель, Зеленський зможе працювати з дому, але поки такої необхідності немає. Прес-секретар додала, що "президент почуває себе абсолютно здоровим, але переживає за свою дружину". Гарант щодня проходить тести, як і інші співробітники Офісу.

Прес-секретар президента додала, що розробляються різні варіанти роботи глави держави, якщо у нього все ж виявлять вірус.

"Будемо діяти за тими механізмами, які прописані протоколом, будемо повідомляти населенню", - сказала Мендель.

Нагадаємо, китайський вірус у Олени Зеленської підтвердився лабораторно 12 червня. Спочатку, як зазначала сама перша леді, вона відчувала себе добре і навіть здивувалася такому результату. Але вже 16 червня Офіс президента відзвітував про те, що Зеленську госпіталізували в лікарню з діагнозом: "двусторонняя полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості". В даний час її стан оцінюється як стабільний.

Раніше ми повідомляли, президент Зеленський заявив про необхідність посилити переговори з іншими країнами з питання співпраці в придбанні вакцини проти китайського вірусу, коли вона з'явиться.

«Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, як тільки вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавіруса і тримайте Україну високо на порядку денному», - заявив президент.

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження

Також Politeka писала, що Володимир Зеленський вчинком вразив після діагнозу дружини: "Не зміг і пару днів"