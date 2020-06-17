Чинний голова держави, схоже, не обмежиться одним терміном

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «LB» відкрив завісу над тим, що думає Володимир Зеленський з приводу подальшого переобрання на посаду.

"Рішення буде приймати президент. Якби він запитав мою думку, я б відповів так: рішення потрібно приймати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано. На сьогоднішній день у нього настільки грандіозні плани...", - пояснив Єрмак.

На питання журналіста, що може не вистачити і чотирьох термінів, голова ОП відповів туманно, але не негативно: "Цілком. Але для нього в першу чергу важлива думка людей".

Раніше ми повідомляли, наприкінці травня 2020 з'явилася несподівана заява Зеленського про те, що він не виключає другий термін на посаді президента.

Про це Зеленський згадав під час прес-конференції з нагоди першої річниці своєї інавгурації, відповідаючи на питання, чи достатньо йому однієї каденції.

«Я не знаю, чесно кажучи. Щиро, одного президентського терміну не вистачить для зміни країни».

Тоді йому нагадали про обіцянку в минулому році, що він піде тільки на один термін.

«Як скаже народ України. Я думаю, будь-який президент, який має відсоток 10, 15 або 16 на початок кампанії, якщо у нього такий відсоток, не має права йти в президенти України. Це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як говорив. Я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду про це думати. Буду думати. У мене є чим думати», - пообіцяв Зеленський.

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