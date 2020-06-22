Президент України Володимир Зеленський різко висловився про кримінальні справи, які відкрили проти його попередника

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу президента.

«Народ України дав свою відповідь пану Порошенку, коли мене обрали президентом, і під час парламентських виборів. Народ України висловив підтримку іншим людям, іншим особам, іншим політикам і відповів на ту політику, яку проводив останні п'ять років пан Порошенко, коли був президентом. Мені здається, що Петру Олексійовичу того відповіді мало», - зазначив він.

Більш того, дії колишнього гаранта Зеленський пов'язує з майбутніми місцевими виборами.

«У нас на носі місцеві вибори, це ще один його великий політичний кейс. Йому хочеться бути жертвою, хочеться, щоб всі вважали, що в Україні є політичні переслідування», - підкреслив він.

Разом з тим Зеленський заперечує, що така ситуація є політичним переслідуванням.

«Мене не цікавить пан Порошенко, не цікавлять питання політичного переслідування, адже я цим не займаюся. Я впевнений, що це він просто підігріває ситуацію, адже його не було чутно за пів року до виборів, його політична сила в парламенті не голосувала ні за які великі реформи в нашій країні, які зараз відбуваються. Я нічого не бачив, крім цієї останньої історії, вони почали збирати рейтинги на цьому хайпи. Я до цього спокійно ставлюся», - уточнив він.

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