Президент України Володимир Зеленський розгнівав українців публічними погрозами

Як повідомляє Politeka.net, відеозвернення глави держави з'явилося в соціальній мережі Facebook, де його жорстко розкритикували.

Володимир Зеленський обурився, що багато далекобійники намагаються обійти обмеження по перевантажень і не платити за це штраф. Як заявив президент, водії не піклуються про руйнування асфальту:

"Їдуть різні машини, різні водії ... Перевантажені вони їдуть, у них своя робота. Їм все одно, що держава витрачає на 1 км доріг приблизно 1 мільйон доларів".

За словами Зеленського, для зважування вантажівок були створені спеціальні пропускні пункти. Проте недобросовісні водії знайшли способи їх об'їжджати і для цього навіть створили групу в мережі.

"І знайшов я зі своїми хлопцями таку групу, яка називається ГВК Ваговий контроль. Там 17 864 людини. Так от, 864-й - це я... Хочеться сказати, ви, хлопці, там засранці... хоч трішечки не заважайте, бо ми всі чати знайдемо і вас теж знайдемо", - зауважив Зеленський.

Норм Зеленський залетів в чатік до дальнобоїв, де підказують як об’їхати ваговий контроль. Gepostet von Sergiy Grishyn am Dienstag, 23. Juni 2020

Багато українців обурилися словами президента в соціальних мережах, але знайшлися й ті, хто підтримали його реакцію на дії водіїв:

"Не царська це справа далекобійників шукати; все це моторошна, каламутна бруд - нудить вже"; "Не на простих водіїв кричи!!! Вони не винні! Кричи на своїх друзів, спонсорів-власників, вони так роблять, щоб не платити податки"; "А що ви, пане президент, зробили для цієї категорії працівників? Вони цілодобово стоять на трасах, ні поїсти, ні посередн*ть, насамперед, прояви себе, а після вимагай"; "А може далекобійникам подати на нього в суд за образу, як він на Пояркова"; "Правильно. Розбивають дороги, а потім кричать про розбитих трасах. Є якийсь закон і совість"; "Більшість водіїв транспортних засобів працює на владу імущих, почни з них"; "Дуже добре сказав, наводити порядок в країні коли-то потрібно. Молодець!"; "Він назвав ще дуже мало, то що вони їдуть перевантажені, руйнують дорогу, і все це роблять усвідомлюючи, спеціально, щоб отримати більше грошей, так доріг у нас ніколи не буде. За це треба не обзивати, а гарненько карати гривнею".

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