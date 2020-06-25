Міністр юстиції Денис Малюська запропонував не застосовувати дії закону про люстрацію до чиновників, які були в Комуністичній партії СРСР



Як передає Politeka.net, з такою заявою міністр виступив в Конституційному суді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, люстрація тих, хто працював за часів Союзу є необґрунтованою.

"Люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського союзу. З часів Радянського союзу минуло багато років, і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально і необґрунтовано", – зазначив міністр.

При цьому міністр упевнений, що "автоматична люстрація" повинна стосуватися топ-чиновників, членів уряду і керівників адміністрації президента Януковича.



При цьому, до держслужбовців часів Януковича він обіцяє "індивідуальний" підхід.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що специфічно ставиться до люстрації.

"Я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні і об'єктивно не були замазані в гучних скандалах. Чи є за ними корупційний шлейф? Не мені судити, цим повинні займатися правоохоронні органи. Наприклад, у мене були знайомі, які не справляли враження злісних корупціонерів вселенського масштабу", - зазначив політик в одному з інтерв'ю.

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