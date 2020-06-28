Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу

Йдеться про закон, завдяки якому обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже в 2020 році. Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Офісу президента.

Згідно з документом, 90% коштів (від загального обсягу субвенції) розподіляється між відповідними місцевими бюджетами у залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення. Кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення й обслуговування місцевого боргу за місцевим внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, в розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.

Раніше ми повідомляли, Зеленський оголосив боротьбу з порушниками-водіями вантажівок, які не слідують нормам, перевантажують фури і, таким чином, сприяють руйнуванню дорожного покриття.

Після заяви голови Херсонської області Юрія Гусєва про те, що в регіоні стартує операція поліції спільно з "Укртрансбезпекою" під назвою "Зважені та щасливі", Зеленський оголосив подібні заходи по всій країні. Президент зазначив, що водії будуть "точно всі зважені, але не всі, на жаль, щасливі".

До цього в Україні розгорівся скандал, так як голова держави у зверненні до далекобійників обізвав тих "засранцями" - порушників, які перевантажують авто. Відповідь не змусила себе довго чекати.

Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Леонід Костюченко висловив думку від імені всіх працівників галузі, що вони, навпаки, "проявили героїзм" в умовах пандемії, і не заслужили, щоб їх ображали.

Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."

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