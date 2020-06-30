Скандальна екс-заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна після наробившого шуму відеозвернення запропонувала поговорити про її груди

Жінка обурена тим, що її засудили за вибір одягу для запису відео. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Страна.UA.

На думку Клітіної, в українському суспільстві є лицемірство і ненависть до жінок. Вона цей «нарив розкрила». Клітіна вважає, що нічого поганого в її зовнішньому вигляді немає.

«А що поганого в моїх грудях? Я ні в кого нічого не вкрала, корупцією не займалася, а навпаки», - наголошує жінка.

Вона зізналася, що тільки почала формувати партію, адже не знала, чи відгукнеться людям її звернення. На зауваження про те, що багато хто зараз гадає, справжні у неї груди чи ні, Клітіна запропонувала провести конкурс.

«Нехай обговорюють, можуть робити ставки. Буду розігрувати приз - тому, хто вгадає, свої у мене груди або ні», - заявила екс-чиновниця.

Як відомо, Олександра Клітіна була звільнена з Міністерства інфраструктури після того, як на записах, злитих в пресу, говорилося, що вона отримала посаду через ліжко. Крім цього, Клітіна листувалася з Джокером про участь міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупційних схемах.

Нагадаємо, що скандальна Клітіна роздяглася і заявила про створення своєї партії, відео: "Корабельні сосни".

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