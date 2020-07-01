«Слуг народу» знову засікли за ганебним заняттям просто в залі Верховної Ради під час розгляду поправок до законопроекту про гральний бізнес

Так у вівторок, 30 червня, депутати від фракції Слуга народу на робочому місці зайнялися груповим про судженням зовсім не законотворчих питань, пише «Знай» з посиланням на «Букви».

Народних обранців поглинуло листування про фестивалі і алкопаті, яке велося в чаті під назвою "Слуга народу. Комітет".

В листуванні, яку вдалося зняти одному з журналістів, обговорювалося те, щоб "зробити вечірку в форматі алкотуризма". З такою пропозицією виступив один з учасників даного чату.

За фото, що вдалося зробити кореспонденту видно, що один з учасників розмови запропонував "зробити вечірку в форматі алко-туризму". Це викликало жваву дискусію серед "слуг", які залишали репліки наступного змісту: "Жахнемо! Жахнемо! Жахнемо! Четвертий тост, плавали, знаємо", "Прямо фестиваль намічається!", "Фестивалі заборонені, але бюджет є" та інші.

Відзначилися не тільки слуги народу. Представник "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Чорний у сесійній залі парламенту під час голосування вирішив поласувати бичками.

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