Росія не повернеться до складу G7 і не позбавиться від санкцій поки не виконає зобов'язання щодо українського питання

Таку думку озвучила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю "РБК Україна".



За її словами, варіант про "прощення" РФ навіть не розглядається.

"Ви самі виключили себе з G7 подібного роду поведінкою. Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити про "великої сімки" і про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль в Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються", - заявила посол.

Нагадаємо, що Європейський Союз ухвалив продовжити санкції проти РФ ще на півроку. Про це повідомляється на сайті ЄС. Новий термін до 31 січня 2021. Рішення було прийнято в результаті останньої оцінки стану виконання Мінських угод.



А от журналіст Віталій Портніков вважає, що Росії все-таки вдалося переконати Захід у приналежності Криму.

"Справжні санкції Захід почав вводити вже після початку війни на Донбасі, після "знищення малайзійського «Боїнга». А чому? А тому, що Кремлю, схоже, вдалося переконати західних політиків і громадська думка у тому, що Крим – це якась сакральна територія, «випадково» опинилася в складі України, що насправді це питання російської національної честі, що до самого впливу Кремля на Україну Крим ніякого відношення не має", - зазначив він.

Нагадаємо, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ.

Як повідомляла Politeka, РФ може вторгнутися в Херсонську область вже восени.

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